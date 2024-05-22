Tercan’da kayıp şahsın cesedi Fırat Nehri'nde bulundu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde ikamet eden ve birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Adem Gündoğdu’nun (60) cesedi Elazığ’ın Keban ilçesinde Fırat Nehrinde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 08:31
Tercan’da kayıp şahsın cesedi Fırat Nehri'nde bulundu
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Alınan bilgiye göre, Tercan’da yaşayan Adem Gündoğdu’dan yakınları birkaç gündür haber alamadı. Durumu jandarmaya haber vererek kayıp olduğunu bildirdiler.

Elazığ’ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında da, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre cesedin, 60 yaşındaki Adem Gündoğdu’ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.


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