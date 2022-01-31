Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Balcı, "Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğal gaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz. Bir başka ifade ile ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.
Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
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