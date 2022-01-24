CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu

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İstanbul'da karlı ve fırtınalı havaya rağmen uzayan ucuz ekmek kuyruğuna, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 18:55

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, İstanbul'da karlı havaya rağmen oluşan ucuz ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı.

Yurttaşların, ucuz ekmekten alabilmek için kar altında ekmek büfesi önünde kuyruğa girdiği görüntülere CHP'li vekil tepki gösterdi. 

"SARAY'A SORSAN VARLIK KUYRUĞU DER"

Özkan, paylaşımından yurttaşların kara kışta halk ekmek kuyruğunda olduğunu belirterek "Saray'a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli" ded




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