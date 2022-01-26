Yurttaşın Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi
Avcılar'daki soğuk havaya karşı Halk Ekmek büfesindeki ekmek kuyruğu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'in Twitter hesabından paylaştığı videoda karlı ve soğuk havaya rağmen yurttaşların Halk Ekmek büfesinin önünde kuyruğa girdiği görülüyor.
Metrelerce uzunluktaki kuyruğa tepkiler ise gecikmedi.
Tepkilerin bazıları şöyle:
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