Yurttaşın Halk Ekmek kuyruğu böyle görüntülendi

Abone Ol google-news

Avcılar'daki soğuk havaya karşı Halk Ekmek büfesindeki ekmek kuyruğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 14:49

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'in Twitter hesabından paylaştığı videoda karlı ve soğuk havaya rağmen yurttaşların Halk Ekmek büfesinin önünde kuyruğa girdiği görülüyor. 

Metrelerce uzunluktaki kuyruğa tepkiler ise gecikmedi. 

Tepkilerin bazıları şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler