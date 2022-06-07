Fırıncının isyanı: Her 10 müşteriden 9’u bayat ekmek istiyor

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ziyaret ettiği bir fırıncı, “10 müşteriden 9’u bayat ekmek istiyor ya. Ucuz diye, yarı fiyatına diye bayat istiyor” dedi.

ANKA
07 Haziran 2022 Salı, 15:37
Fırıncının isyanı: Her 10 müşteriden 9’u bayat ekmek istiyor
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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ile birlikte Gümüşhane Kelkit’te esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Kaya’nın ziyaret ettiği bir fırıncı, “İnsanlar bayat ekmek istiyor ya. Ucuz diye, yarı fiyatına diye bayat istiyor, 10 müşteriden 9’u” diye konuştu.

Fırıncı, “Kaç liraya veriyorsunuz bayat ekmeği” sorusuna “Yarı yarıya” yanıtını verdi.

"NE KANUN VAR NE DENETİM"

Kaya, bunun üzerine, “Durumu özetleyen bundan bariz bir örnek olamaz” dedi. Fırıncı ise “Sayın vekilim, hakikaten sahip çıkın, çok bozuldu. Ne kanun var ne denetim var ne başka bir şey var. Memleketin ucu kaçtı” diye konuştu.

Ahmet Kaya da “İpin ucu kaçmış durumda, yakalayacağız ve düzelteceğiz” dedi.



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