Kozmetik ürünlerine 'yüzde 40' zam bekleniyor
Enflasyondan dolayı çalışanlara yüzde 20 ara zam yaptıklarını belirten Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Kutanoğlu, maliyetlerdeki artışlardan dolayı kozmetik ürünlere yakın zamanda yüzde 30 ila 40 bandında zam geleceğini söyledi.
Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, petrokimya ve enerji fiyatlarındaki artışın kozmetik sektöründe ciddi maliyet kalemi olduğunu belirtti. Kutanoğlu, söz konusu artışların raflara yüzde 30 ila 40 oranında zam olarak yansıyacağını aktardı.
TARİH VERDİ
Bloomberg HT’nin haberine göre, Kutanoğlu konuya dair şöyle konuştu:
"Biz çalışanlarımıza asgari ücrete yapılan zam dışında Mayıs ayında yüzde 20 bandında ara zam verdik. Çünkü enflasyon karşısında yapmış olduğumuz zammın onlar için çok bir anlamı olmadı. Bütün bunlar diğer maliyetlerle bir araya gelince ürünlerde yüzde 30-40 bandında artışa sebebiyet verecek.
Bu artışlar raflara henüz yansımadı. Raflara ne kadar geç yansıtabilirsek o kadar halkımız için iyi olduğunu düşünüyoruz. Zamların temmuz değil ama ağustos ayında yansıyacağını düşünüyorum. Kur artışlarının da etkisini görebiliriz."
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