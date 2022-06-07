Esnaf isyan etti, yeni uygulama başlattı: Ürünlere zam olarak yansıyor
Kocaeli'de 20 yıldır karpuz satan Celil Özden iban uygulaması başlattı. Geçen sene gelen ürünlerin nakliyesinin 6-7 bin lira olduğunu söyleyen Özden, "Bu sene mazot ve akaryakıt fiyatlarına istinaden nakliye bedeli en az 25 bin lira oldu. Bu da her gelen ürüne zam olarak yansıyor” dedi
Kocaeli'de yaklaşık 20 yıldır karpuz satışı yapan Celil Özden, ekonomik kriz nedeniyle yeni yöntemler geliştirerek sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.
İzmit’in Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde karpuz satışı yapan Özden, yanında nakit bulunmayan ve kredi kartı kullanmak istemeyen yurttaşlar için iban uygulaması başlattı.
Müşterilerinin hesabından kendi banka hesabına para kabul ederek ürün satışı yapan Özden, “Cebinde nakiti olmayan bu uygulamayı tercih edebiliyor” dedi. Özden, artan maliyetlerin tezgaha yansımasını şu sözlerle anlattı:
"NAKLİYE ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ"
"Geçen sene Akdeniz Bölgesi’nden gelen ürünlerin nakliyesi 6-7 bin liraydı. Bu sene ise en düşük nakliye bedeli en az 25 bin lira oldu. Bu da her gelen ürüne zam olarak yansıyor. Sadece karpuz olarak bakmamalıyız. Giydiğimiz ayakkabı bile nakliye ile geliyor. Geçtiğimiz sene karpuzun kilosu 3 liradan satılıyordu. Geçen seneden bu yana artan akaryakıt ve nakliye fiyatları ister istemez ürünlere yansıyor. Bir kamyonda 20 ton karpuz geliyor. Sadece üreticiden bedava alsan bile her karpuzun üstüne 1 lira 1,5 lira ekler. Bu da nakliye fiyatıdır. Bu da tüccara 3 lira maliyet demek. Tüccarın kendine ait masrafları var. Benim de üstüne payım var. O zaman böyle karpuz fiyatları ortaya çıkıyor."
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