Fırında hijyen skandalı: Tezgaha terlikle bastı, 105 bin TL ceza kesildi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:08

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:56

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir ekmek fırınında hijyen skandalı yaşandı. Fırında çalışan bir kişinin, üretim sırasında pidelerin hazırlandığı tezgaha terlikle bastığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Tepki çeken görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sonucunda, işletmenin hijyen kurallarına aykırı davrandığı tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fırına 105 bin 274 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.