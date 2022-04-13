Fırının kapısını açık buldular, kasadan para çaldılar
Beylikdüzü'nde, sabahın erken saatlerinde sokakta yürüyen 2 genç kız, fırının kapısının kilitlenmediğini fark edince içeri girerek kasadan para çaldı. Kasadaki paralardan sadece 200 lirasını alarak uzaklaşan şüphelilerin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı, dün gece saat 04.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. Sokakta yürüyen 2 genç kız, bir fırının kapısında kilit olmadığını fark etti. Kapıyı biraz zorlayarak açan şüpheli, içeri girdikten sonra kimsenin olmadığından emin oldu.
200 LİRAYI ALIP UZAKLAŞTILAR
Daha sonra da kasayı açan kızlardan biri, içinden 200 lira nakit parayı alıp arkadaşı ile beraber koşarak uzaklaştı. Sabah geldiğinde kasadaki paranın eksildiğini gören işletme sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören Mülkiye Yavuz, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polisler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
"2 KÜÇÜK KIZ, GİRİYOR VE KASAYI SOYUYOR"
Yaşanan hırsızlığı anlatan dükkan sahibi Mülkiye Yavuz, "2 küçük kız, giriyor ve kasayı soyuyor. Benim üzüntüm giden para da değil. Bu olay beni üzdü. Küçücükler. Gecenin 4'ünde dışarıdalar. Ne diyeyim ki. Yaşları küçük. 200 lira kadar almışlar. Para önemli değil. Benim için önemli olan o kız çocuklarının o saatte ne işleri var orada" dedi.
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