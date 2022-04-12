Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları toplayıp 'lavaş' yaptı

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da gündem olmuştu.

İHA
12 Nisan 2022 Salı, 15:25
Fırında skandal görüntü: Yere dökülen unları toplayıp 'lavaş' yaptı
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Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde bir lavaş fırınında yaşananlar gündem oldu.Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görüldü.

Yetkililerin açıklamasında, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir" denildi.


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