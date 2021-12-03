Firma caddeyi motosiklet sergisine çevirdi, trafik çileye dönüştü

03 Aralık 2021 Cuma, 13:17

İstanbul Yenibosna'daki 29 Ekim Caddesi üzerinde günün her saati trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cadde üzerinde bulunan bir firmanın motosikletlerini cadde üzerinde teşhir ederken, bir otel ise caddenin büyük bir kısmını dubalarla kapatıyor.

Yanlış park eden araçlar ve tırlar da cadde üzerinde yer aldığında trafik çilesi başlıyor. Trafik Şube ekipleri yanlış park eden araçları çekerken, zabıta ekipleri de firma sahiplerine uyarıda bulunuyor ancak sorun bir türlü çözüme kavuşmuyor. Mesai başlangıç ve bitişinde trafik çileye dönüşüyor.

“MOTORLARI KOYUYORLAR BİZ YAYA OLARAK GEÇEMİYORUZ”

Caddeye sergilemek için koyulan motosikletlerin kazaya davetiye çıkardığını ifade eden Hüseyin Alp Türel, “Okula arabayla geliyorum, benim her gün neredeyse arabamı çekiyorlar ama burada duran motosikletleri çekmiyorlar. Buradaki motorlar ve yanlış park eden araçlar trafiği olumsuz etkiliyor adeta sürücülere çile yaşatıyor. Yolun en dar olan kısmına motorlar park ediyor karşısına da araçlar park edince trafik sıkışıyor. Gördüğünüz gibi kaldırıma da motorları koyuyorlar biz yaya olarak geçemiyoruz” dedi.

“OTOPARKLARIN YETERSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Yanlış park sorununu nedeniyle trafiğin oluştuğunu söyleyen Engin Demir, "Burada araçlarını park etmiş birçok insan plazada çalışıyor. Plazanın otoparkının yetersi olduğunu düşünüyorum. Burada çalışan insanlarda arada kalmışlar yeteri kadar park alanı olmadığı için. Otobüs durağının olduğu kısımda yol daha fazla daralıyor bu nedenle kaza olabiliyor. Trafiğin yanlış park yeri sorunundan olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

