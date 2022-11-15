Firma, DSİ’den ‘sigorta primi’ diye aldığı parayı kendi kasasına koydu

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

DSİ’nin Isparta 18. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında “2022 yılı sürücülü araç kiralama” ihalesi yaptı. İhaleyi 8.3 milyon liraya kazanan firma, 12 ay için toplam 75 taşıtı, 82 şoförle DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ne kiraladı. İhalenin hazırlanan teknik şartnamesinde yer alan 14. maddesinde “şoförlerin primlerinin tam olarak ödenmesi gerektiği” belirtildi. Ancak ihaleyi alan firma, şoförleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini ödememek için firmaya sembolik hisseyle ortak yaptı. İhaleyi alan firma çalıştırdığı şoförler adına DSİ’den hakediş ücreti adı altında aldığı yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki SGK primini kendi kasasına koydu.

Sayıştay’ın emsal kararında “Bu kişilerin kamu işinde çalıştırılıp adlarına prim yatırılıyor gibi hakedişten SGK prim ücretlerini alması hukuka aykırılık oluşturuyor ve kamu zararına neden oluyor” denildi.

Firmanın haksız kazanç sağlamasına ve kamu zararına yol açmasına neden olan işlemlerle ilgili şikâyetler üzerine inceleme başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donanım Dairesi Başkanlığı, yaptığı incelemede de firmanın DSİ’den aldığı yaklaşık 1 milyon TL’yi kendi kasasına koyarak kamu zararına neden olduğu belirtildi.