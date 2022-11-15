Firma, DSİ’den ‘sigorta primi’ diye aldığı parayı kendi kasasına koydu
Sayıştay’ın raporu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden yapılan usulsüzlüğü ortaya çıkardı.
DSİ’nin Isparta 18. Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında “2022 yılı sürücülü araç kiralama” ihalesi yaptı. İhaleyi 8.3 milyon liraya kazanan firma, 12 ay için toplam 75 taşıtı, 82 şoförle DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’ne kiraladı. İhalenin hazırlanan teknik şartnamesinde yer alan 14. maddesinde “şoförlerin primlerinin tam olarak ödenmesi gerektiği” belirtildi. Ancak ihaleyi alan firma, şoförleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini ödememek için firmaya sembolik hisseyle ortak yaptı. İhaleyi alan firma çalıştırdığı şoförler adına DSİ’den hakediş ücreti adı altında aldığı yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki SGK primini kendi kasasına koydu.
Sayıştay’ın emsal kararında “Bu kişilerin kamu işinde çalıştırılıp adlarına prim yatırılıyor gibi hakedişten SGK prim ücretlerini alması hukuka aykırılık oluşturuyor ve kamu zararına neden oluyor” denildi.
Firmanın haksız kazanç sağlamasına ve kamu zararına yol açmasına neden olan işlemlerle ilgili şikâyetler üzerine inceleme başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donanım Dairesi Başkanlığı, yaptığı incelemede de firmanın DSİ’den aldığı yaklaşık 1 milyon TL’yi kendi kasasına koyarak kamu zararına neden olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- Ünlü oyuncu saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti
- İstiklal Caddesi’ndeki saksılı banklar söküldü