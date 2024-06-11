Fırtına Deresi'ne girip sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'ne serinlemek için giren ve sürüklenen 4 kişiden 2'si kayboldu, diğerleri çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kayıp 2 kişi ekipler tarafından aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:00
Fırtına Deresi'ne girip sürüklenen 4 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si aranıyor
Abone Ol google-news

İlçeden geçen Fırtına Deresi'nde saat 17.00 saatlerinde isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, serinlemek için Fırtına Deresi'ne girdi.

4 kişi, bir süre sonra suda sürüklenmeye başladı. Derede sürüklenen 4 kişiyi görenler, suya atladı. Suya kapılarak sürüklenen 4 kişiden 2'si, çevredekiler tarafından kurtarılıp, kıyıya çekildi

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kurtarılan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, kaybolan 2 kişiye ulaşmak için arama- kurtarma çalışması başlattı.


Rize haberleri

İlgili Haberler

CHP, pazar günü Rize’de çay, haziran sonunda da ‘büyük emek’ mitingi yapacak: Hedef maaşlara ara zam

CHP, pazar günü Rize’de çay, haziran sonunda da ‘büyük emek’ mitingi yapacak: Hedef maaşlara ara zam
Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması Rize'de protesto edildi

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması Rize'de protesto edildi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu’da köylüler isyan etti: ‘Bu akıl tutulmasıdır’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu’da köylüler isyan etti: ‘Bu akıl tutulmasıdır’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler