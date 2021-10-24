Fırtına geliyor: Feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Buna göre, Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe’den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi.
Ayrıca Kabatepe’den Gökçeada’ya bugün saat 21.00 seferi de olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.
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