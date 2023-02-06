Fırtına nedeniyle Kız Kulesi'ndeki branda düştü, kulenin iç kısmı gözüktü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin brandaları şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden çıktı. Kulenin ön kısmında sökülen branda ile kule kısmı görüldü.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:57
Fırtına nedeniyle Kız Kulesi'ndeki branda düştü, kulenin iç kısmı gözüktü
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2021 yılından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin şiddetli rüzgar sebebiyle brandaları söküldü.

Kulenin ön kısmında bulunan branda yerinden çıkarak düştü.

Brandanın düşmesiyle birlikte kulenin iç kısmı açığa çıkarken, kulede çalışmaların devam ettiği görüldü.

Öte yandan İstanbul’da gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nın renginin değiştiği ve şiddetli akıntı olduğu görüldü. 



İstanbul Kız Kulesi restorasyon branda

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