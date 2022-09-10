Mimar Sinan Genim, Kız Kulesi'ndeki son durumu değerlendirdi: 'Sökülmeden de yapılırdı'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Kız Kulesi’ni gezdi. Sosyal medyada yayılan iddialara tepki gösteren Ersoy, akıntılar nedeniyle oluşan çatlak ve oyukların düzeltildiğini vurguladı.

Yapının balkon terasından yukarı doğru olan kısmın orijinalinde ahşap tasarlandığını vurgulayan Ersoy, farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan Kız Kulesi’nin, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki görüntüsüne kavuşacağını aktardı. Bakan Ersoy bu sözleri restorasyon tartışmasını noktalamaya yetmedi.

(Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kız Kulesi’ndeki çalışmaları inceledi.)

Cumhuriyet’e konuşan Mimar Sinan Genim, “Hem restorasyon uygulaması hem de hazırlanan teknik raporlarda yanlış ve çelişkiler söz konusu” dedi. Restorasyon çalışmalarına Eylül 2021’de başlandığını ancak söz konusu teknik raporların hazırlanma tarihinin 2022 olduğunu gündeme taşıyan Genim, “İhale süreci Bilim Kurulu’nun görüşleri dikkate alınarak mı yapıldı, yoksa raporlar ihalenin ardından mı hazırlandı öğrenmek isteriz” diye konuştu.

‘ANLAMLI DEĞİL’

Tarihi eserin kule ve külah kısmının tamamen sökülmeden de restore edilme şansı olmasına karşın yapılan uygulamanın yanlış olduğunu dile getiren Genim, “Demir malzeme korozyona uğradıysa kumlama, temizleme ve anti pas boya ile arındırma yapılabilirdi. Böylelikle maliyeti düşürmüş olurken malzeme de işlevselliğini yitirmezdi. Gereken noktalara ayrıca takviye veya güçlendirme yapılabilirdi. Betonarmedeki midye kabuğu görseli de anlamlı değil. Beton gözle değil, mukavemet testleri yapılarak dayanıklılığı saptanır. Mukavemet testinin yapılıp yapılmadığına dair bilgimiz yok. Restorasyonda bazı bölümler sökülür ancak bunu yaparken sadece inşaat iskelesi kurarsınız. Yapı brandalarla neden kapatıldı. Ortaya çıkan görüntüler güvenimizi kırmıştır” ifadelerini kullandı.

(Mimar Sinan Genim)

RAPORDA BELİRSİZLİK

Restorasyon projesine ilişkin teknik raporlarda Kız Kulesi’nin üst kesimindeki betonarme eklerin ahşap kullanılarak yapılacak olmasına da değinen Genim, “Raporlarda kuledeki özgün ahşap yapının ne olduğu belirtilmiyor. Özgün yapıdaki ahşap malzemenin saçaklı meşe olduğunu biliyoruz. Ancak ahşap malzeme olarak telaffuz edilen nedir belirsiz. ‘Duvar içine gizlenmiş çelik kuşakların yapılmasından’ bahsediliyor. Ancak böyle bir uygulama uluslararası prensiplere aykırıdır. Duvarın içine çelik koyduğunuzda sıcak havada genleşme ve bu nedenle duvarlarda çatlama riski oluşur” diye konuştu.