Bugün Dünya'yı vuracak 'büyük bir güneş fırtınası' internet kesintilerine yol açabilir

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:07

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:09

Uzay hava durumu fizikçisi Dr. Tamitha Skov, koronal kütle atımı (CME) olarak da bilinen 'güneş fırtınası'nın, Dünya'nın manyetik alanına müdahale edebileceğini, bunun da dünyanın bazı bölgelerinde GPS, radyo ve İnternet gibi iletişim hizmetlerini etkileyebileceğini; ayrıca göz kamaştırıcı kuzey ışıklarını tetikleyebileceğini söyledi.

Dr. Skov, X'teki bir iletisinde şu ifadelere yer verdi:

A Direct Hit! The impressive #solarstorm launched in the Earth-strike zone has been modeled by NASA. The storm is predicted to hit Earth by midday December 1. Along with two earlier storms already en route means we have a 1,2,3-punch. If the magnetic field is oriented correctly,… pic.twitter.com/XLCAbmjXZ7 — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) November 29, 2023

"Fırtınanın 1 Aralık günü öğlen saatlerinde [TSİ ile gece yarısına doğru] Dünya'yı vuracağı tahmin ediliyor. Halihazırda yolda olan daha önceki iki fırtınayla birlikte 3'lü bir darbemiz var demektir. Manyetik alan doğru yönlendirilirse, kuzey ışıklarının orta enlemlerin derinliklerine ulaşmasını bekleyin. Özellikle Dünya'nın gece tarafında amatör radyo ve GPS alımında sorunlar yaşanması muhtemeldir. Bu fırtına serisi ile G3+ koşulları mümkündür."

G3+ KOŞULLARI NEDİR?

Güneş fırtınaları birden beşe kadar derecelendirilir ve beş en şiddetli derecedir.

G3 derecelendirmesi, güneş fırtınasının uydu navigasyonu ve radyo navigasyonu için sorunlara neden olacak kadar güçlü olabileceği anlamına gelir.

Yourweather.com'a göre bir G3 güneş fırtınası, "Elektrik şebekelerinde güç dalgalanmalarına, elektrik şebekesi kontrolünde zorluklara, uydu navigasyonu üzerinde etkilere ve normalden daha düşük enlemlerde görülebilen kuzey ışıklarına neden olabilir."

ABD'Lİ KURULUŞTAN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) yaptığı güncellemede, "Halkın endişelenmesine gerek olmadığını ve altyapı operatörlerinin, olası etkileri azaltmak için harekete geçmeleri konusunda bilgilendirildiğini" söyledi.