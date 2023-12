Bugün Dünya'yı vuracak 'büyük bir güneş fırtınası' internet kesintilerine yol açabilir

Uzay hava durumu fizikçisi Dr. Tamitha Skov, koronal kütle atımı (CME) olarak da bilinen 'güneş fırtınası'nın, Dünya'nın manyetik alanına müdahale edebileceğini, bunun da dünyanın bazı bölgelerinde GPS, radyo ve İnternet gibi iletişim hizmetlerini etkileyebileceğini; ayrıca göz kamaştırıcı kuzey ışıklarını tetikleyebileceğini söyledi.

Dr. Skov, X'teki bir iletisinde şu ifadelere yer verdi:

A Direct Hit! The impressive #solarstorm launched in the Earth-strike zone has been modeled by NASA. The storm is predicted to hit Earth by midday December 1. Along with two earlier storms already en route means we have a 1,2,3-punch. If the magnetic field is oriented correctly,… pic.twitter.com/XLCAbmjXZ7