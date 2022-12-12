Fırtınada uçma tehlikesi yaşayan pazarcıyı arkadaşı kurtardı
İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Arnavutköy’de pazar açmaya çalışan esnaf zor anlar yaşadı. Çadırı kurmakta zorlanan esnafı çadırla birlikte uçmaktan meslektaşı kurtarırken yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu.
Yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde Arnavutköy’de pazar kurmaya çalışan esnaf, çadır açmakta zorlandı.
Şiddetli rüzgar nedeni ile çadırlar savrulurken, çadırı bağlamaya çalışan bir esnaf çadırla birlikte havalandı.
Havalanan pazarcıyı meslektaşı bacağından tutarak kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, esnaf çadırı bağlamaya çalıştığı esnada rüzgardan havalandığı uçmaması içinse başka bir esnafın bacağından tuttuğu görüldü.
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