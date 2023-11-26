Fırtınadan korunmak için girdikleri baraka yıkıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 20:46

Güncelleme: 26.11.2023 - 20:46

Konya'nın Akşehir ilçesi Çamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan bir grup yağmur ve fırtınadan korunmak için girdikleri barakanın yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle çökmesi sonucu altında kaldı.

Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri göçük altında kalan Selahattin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Barakada bulunan Emirhan Çakıcı, Seyit Dura ve Serkan Dura ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir kişi ise olaydan yaralanmadan kurtuldu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.