İçinde yüzdü, ağzına alıp tükürdü... Fıstık deposundaki görüntüler tepki topladı
Siirt'te bölgenin 'yeşil altın' olarak isimlendirdiği fıstık deposuna girerek yüzen e kabuklarını tüküren kişi sosyal medyada tepki neden oldu.
Siirt'te iğrenç bir olay yaşandı. 'Yeşil altın' olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere, kimliği belirsiz bir kişi girdi.
Bacadan akan fıstıklarının arasına girip, yüzen kişi, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren kişi, tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi. Sosyal medya hesabını da kapatan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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