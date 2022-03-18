Fıstık ezmesi içerisinde uyuşturucu ticareti
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yurtdışından fıstık ezmesi içinde uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir şahıs yakalandı.
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Hollanda’dan Kayseri’ye gönderilen kargo kolisindeki fıstık ezmeleri içerisine gizlenmiş vaziyette 120 gram uyuşturucu madde bulundu.
Ekiplerin kargo sahibi şüpheli şahsın evinde yaptıkları aramalarda da 10 gram uyuşturucu madde bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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