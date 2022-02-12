Fitch, Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'negatif' olarak belirledi.
Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-'den 'B+'ya indirdi.
Öte yandan Fitch, döviz korumalı mevduat, hedeflenen kredi ve sermaye akışı önlemleri de dahil olmak üzere enflasyonu düşürmeye yönelik politika tepkisinin makroekonomik ve finansal istikrar risklerini sürdürülebilir bir şekilde hafifletmesini beklemediğini açıkadı.
Açıklamada, "Türkiye'nin notları, zayıf politika güvenilirliğini ve öngörülebilirliğini, yüksek enflasyonu, yüksek dış finansman gereksinimlerine ve dolarizasyona göre düşük dış likiditeyi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.
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