Fiyatları yarıya düşen kreşlerin sayısı iki katlanacak

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:34

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:34

Anaokulu ve kreş eğitim merkezleri ile İzmir’in dört bir yanından 24-72 ay arası çocuklara kaliteli hizmet veren İZELMAN Anaokulları, okul sayısını 18’e yükselterek çocukların eğitim alma hakkına destek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZELMAN Egekent Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek buradaki öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Miniklerin elleriyle yaptıkları çiçek buketi ve Saat Kulesi tablosu ile karşılanan Başkan Tugay da öğretmenlere çiçek verdi, miniklere ise hediyeler dağıttı. Öğrencilerin oyunlarına da dahil olan Başkan Tugay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların eğitim alma haklarına dikkat çekti. Çocuklara kaliteli eğitim hizmeti verirken ailelerin bütçesini rahatlatmak için okul ücretlerini de yarı fiyatına düşürdüklerinin altını çizen Başkan Tugay, önümüzdeki yıl kreş sayısını iki katına çıkaracaklarını duyurdu.

UYGUN FİYATLA KALİTELİ HİZMET VURGUSU

Başkan Tugay, “Ülkemizin tüm güzel çocuklarının iyi şartlarda eğitim alma hakkı, en önemli haklarından biri. Biz de bu çerçevede daha fazla sorumluluk almak için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki yıl kreş sayımızı iki katına çıkaracağız. Yakın zamanda kreşlerimizin ücretlerini yarıya düşürdük. Bir taraftan verdiğimiz hizmetin kalitesini artırırken diğer taraftan özellikle dezavantajlı insanlarımıza daha uygun fiyatlı kreş hizmeti sunmak, en önemli amaçlarımızdan biri. Çocuklarımızı ülkesini seven, insanları seven, başka insanların haklarına saygılı ve aynı zamanda özgüvenli, hayatta amaçları olan insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çabamız her sene artarak devam edecek. Ülkemizin çocukları daha güvende, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı oldukça biz de görevimizi daha iyi bir şekilde yerine getirmiş olacağız” dedi.

GÜVENİLİR, KALİTELİ, HİJYENİK

Başkan Tugay’ın ziyaretine İZELMAN AŞ Genel Müdürü Erdem Sevinç, Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz da eşlik etti. Kaliteli eğitmen kadrosu, öğrenim ve gelişimi destekleyen eğitimi, hijyenik okul koşulları ve güvenilir ortamı ile İZELMAN Anaokulları; bilişsel, duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin yanı sıra robotik kodlama, İngilizce, görsel sanatlar ve jimnastik gibi branş dersleri de veriyor. İZELMAN Anaokulları; Aliağa, Ataşehir, Balçova Selçuk Yaşar, Beydağ, Bornova, Bornova İnönü, Buca Evka-1, Buca Fevziye-İsmail Topcan, Dikili, Egekent, Evka-2 Sabiha Gökçen, Evka-4 Yeşiltepe, Gaziemir Adnan Oğuz Akyarlı, Girne Latife Hanım, Görece, Güzelyalı Nene Hatun, Kiraz ve Torbalı Üstün Kreş ve Anaokulu Eğitim Merkezi olmak üzere 18 okulda hizmet veriyor. Okul ücreti ise aylık 5 bin TL.