Flormar direnişinde yıllar sonra tarihi kazanım: Fransa’da Yves Rocher’e tazminat kararı

2018’de Kocaeli Gebze’deki Flormar fabrikasında sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin başlattığı ve 297 gün süren direnişle hafızalara kazınan Flormar direnişine ilişkin dava Fransa’da sonuçlandı.

Paris Asliye Mahkemesi’nin Özen Yükümlülüğü davalarına bakan 34. Dairesi, kozmetik şirketi Yves Rocher grubunun Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı şirketinde yaşanan işçi hakları ihlalleri nedeniyle Fransa’nın Özen Yükümlülüğü Yasası kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediğine hükmetti.

Dava, kötü çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri ile kadın çalışanlara yönelik ayrımcılık nedeniyle sendikalaşan Flormar işçilerinin 2018 ve 2019 yıllarında işten çıkarılması üzerine açılmıştı. Başvuruyu Petrol-İş Sendikası, ActionAid Fransa, Sherpa ve işten çıkarılan 81 Flormar çalışanı yaptı.

Mahkeme, Yves Rocher grubunun Türkiye’deki bağlı şirketinde ortaya çıkabilecek işçi hakları ihlali risklerini yeterince tespit etmediğini ve gerekli önlemleri almadığını belirledi. Kararda ayrıca işçilerin sendikal örgütlenmeyi engellemek ve toplu pazarlık sürecinden kaçınmak amacıyla işten çıkarıldığı tespitine yer verildi.

TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, altı eski Flormar çalışanına (Nimet Göksu, Nazım Sancak, Erdin Günaydın, Nejdet Mengübeti, Ersan Alasulu ve Sedat Ordu’ya) kişi başı 5 bin euro manevi ve 3 bin euro maddi tazminat ödenmesine karar verdi.

Ayrıca Petrol-İş Sendikası’na 40 bin euro tazminat ödenmesine hükmedilirken Sherpa ve ActionAid Fransa’ya sembolik olarak birer euro tazminat verildi. Şirket, davacılar için ayrı ayrı yargılama giderlerini de ödemekle yükümlü tutuldu.

“TARİHİ VE EMSAL KARAR”

Karar, bir Fransız şirketinin yurtdışındaki faaliyetleriyle bağlantılı işçi hakları ihlalleri nedeniyle Fransa’nın Özen Yükümlülüğü Yasası kapsamında sorumlu tutulduğu ilk örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, kararın ardından yaptığı açıklamada, kararın çok uluslu şirketlerin küresel faaliyetlerinden doğan işçi hakları ihlallerinden sorumlu tutulabileceğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Akyüz, "Bu karar, çok uluslu şirketlerin kurumsal sorumluluğu açısından son derece önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Küresel şirketlerin yurtdışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan işçi hakları ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulabileceğini açıkça ortaya koyan bu karar, Özen Yükümlülüğü mevzuatının işçilerin korunmasında etkili bir araç olduğunu göstermektedir.

Bu karar, sendikalar ve emekçiler açısından örgütlü mücadelenin sonuç alabileceğini bir kez kanıtlamıştır. Aynı zamanda Özen Yükümlülüğü Kanunu gibi hukuki mekanizmaların, şirketlerin küresel faaliyetleri boyunca temel haklara saygı göstermelerini sağlamada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. İşçi haklarının savunulması ve geliştirilmesi konusunda birçok alanda öncü rol üstlenen Petrol-İş Sendikası, bu alanda da dünyada bir ilke imza atmıştır.” ifadelerini kullandı.