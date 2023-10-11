Fly Butik Residence skandalında yeni gelişme... 590 sayfalık iddianamede noter ve polislerin da adı var!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:07

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:13

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Fly Butik Residence projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği yurttaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıkları ortaya çıkmıştı. Uçarlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uçar, “Fly Butik Residence” adlı projeye silahlı bir çetenin çöktüğünü ve bu çetenin müşterilerini dolandırdığını öne sürmüştü.

Fly Butik Residence ve 2 sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddialarının ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Savcılık 590 sayfalık bir iddianame hazırladı. İddianamede Nihat Akyüz, Çetin Şimşek, Abulsemet Kızılağaç, Mehmet Özçelik ve Fatih Dere adlı şüphelilerin örgüt yöneticisi olduğu iddia edildi.

İddianamede 86 kişi ve 11 şirket şüpheli olarak yer alıyor. Çete liderleri ve yöneticileri hakkında "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "güveni kötüye kullanma", "yaralama", "silahla yaralama", "suç örgütünün isimlerini kullanarak tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "suç delillerini yok etme", "gizleme veya değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından dava açıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

İddianamede örgütün lideri olduğu öne sürülen Nihat Akyüz hakkında müşterilere "Ümit" kod adıyla tanıttığı, dolandırıcılık amacıyla sahte satış yapılan müşterilerden parayı elden doğrudan veya dolaylı olarak teslim aldığı, dolandırıcılık eylemlerinin tamamında emir veren olarak katıldığı belirtildi.

Çetin Şimşek hakkında ise, kamuoyunda halka açık şekilde sosyal medya üzerinden silahlı ve örgütlü bir duruş sergiler vaziyetten çekinmediği, her an emir ve talimatlara hazır duruş ve pozlarda sosyal medya platformlarda sık sık paylaşımlar yaptıkları, soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen şahısların Çetin Şimşek'in talimatıyla hareket ettiğine dair müşteki beyanları bulunduğu belirtildi.

ŞİRKETİN ORTAĞI ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

Mehmet Özçelik adlı şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor. İddianamede Özçelik hakkında Özmet İnş. Tah. Ltd. Şti adlı şirketin sahibi olduğu, Metin Uçar ile arasında yaşanan hukuki ihtilaf sonucunda örgütün silahlı kanadının lideri olan Çetin Başkan Şimşek ve dolandırıcılık kanadının lideri olan Nihat Akyüz ile hareket ederek "nitelikli dolandırıcılık" yaptığı iddia edildi.

NOTER VE POLİSLER DE YARGILANIYOR!

Şüpheli Fikriye Çağla Öztürk hakkında da, Büyükçekmece 20. Noterliği'nde imzaya yetkili başkatip olarak görev yaptığı, örgüt üye ve yöneticilerinin talimat ve koordinesi altında dolandırıcılığa konu taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin 20. Noterlikte gerçekleştirilmesinde rol aldığı belirtildi.

Hüseyin Coşkun adlı şüphelinin polis olduğu belirtilirken, Coşkun "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan yargılanıyor. Mevlüt Kerpiç adlı şüphelinin de polis memuru olduğu, örgüte yapılan operasyonların ardından örgütün faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacı ile Fly Butik adlı sitede kurulan yönetimde yer alıp örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.

ÇETE LİDERLERİ 2 BİN YIL İLE YARGILANABİLİR

Savcılığın genel değerlendirmesinde 86 şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. İddianamede 5 kişi "örgüt kurmak"tan yargılanırken diğer şüphelileri ise "örgüte yardım ve yataklıktan", "üye olmaktan" ve "dolandırıcılık"tan yargılanıyor. Metin Uçar’ın avukatının verdiği bilgiye göre çete liderlerinin ortalama 2 bin yıl hapis cezası ile yargılanacağı iddia edildi.