Foça'yı sel vurdu... Valilikten açıklama: 1 kişi kayıp!

İzmir’in Foça ilçesi, etkili sağanak yağış nedeniyle adeta göle döndü. Rögarların taşması sonucu ev ve iş yerleri su altında kalırken, yollar kullanılamaz hale geldi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yeni Foça Bucak Mevkiinde, özel aracıyla bir kişinin sele kapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni Foça Bucak Mevkiinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça’da çok sayıda ev ve işyerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibariyle yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır." denildi.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü, bir saat içinde metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştüğünü duyurdu. Şiddetli yağış, Foça’nın yanı sıra Aliağa’da da etkili oldu. Sularla dolan yollarda ulaşım aksadı, belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, selden etkilenen vatandaşların güvenliği için bölgede çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yetkililer, benzer olaylara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.