Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 02:18

Foça ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan rüzgarın etkisini arttırması sonucu, saat 23.45 sıralarında Atatürk Mahallesi’nde elektrik telleri birbirine temas etti ardından trafoda patlama meydana geldi. Patlama yangına sebep olurken ilçenin bir bölümünde elektrikler kesildi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Öte yandan, eski bir itfaiye eri olan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafonun tamir edilmesinin ardından elektrik akışı sağlandı.