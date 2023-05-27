Foggo'dan Bakan Yanık'a 'yönetmelik' tepkisi: 'Binlerce engellinin evde bakım aylığı kesilecek'
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğinde evde bakıma muhtaç kişilerin devletten maaş alabilmesi için 'hane gelirinin asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması şartı' getirilmesine "Engellilik gelir kriteri ile ölçülmez. Başka kriterler de var. Ailenin geliri iyi olsa da bakıma muhtaç bir engelliye bakmayabilir" sözleri ile tepki gösterdi.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğinin yaratacağı mağduriyete dikkat çekti.
"ENGELLİLİK GELİR KRİTTERİ İLE ÖLÇÜLMEZ"
Yeni yönetmelikle binlerce kişinin maaşının kesileceğini belirten Foggo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı etiketleyerek, iu paylaşımda bulundu:
“Dün yayınlanan yönetmelikle binlerce engellinin evde bakım aylığı kesilecek. Engellilik gelir kriteri ile ölçülmez. Başka kriterler de var. Ailenin geliri iyi olsa da bakıma muhtaç bir engelliye bakmayabilir. Neden bu işin sosyal hizmet yönünü hiç düşünmüyorsunuz?”
Dün yayınlanan yönetmelikle binlerce engellinin evde bakım aylığı kesilecek. Engellilik gelir kriteri ile ölçülmez. Başka kriterler de var.Ailenin geliri iyi olsa da bakıma muhtaç bir engelliye bakmayabilir. Neden bu işin sosyal hizmet yönünü hiç düşünmüyorsunuz? @deryayanikashb pic.twitter.com/HK0wRtMRpX— Hacer Foggo (@hacerfoggo) May 27, 2023
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