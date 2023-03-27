Hacer Foggo kimdir, kaç yaşında? Hacer Foggo nereli?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:42

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:06

14 Mayıs Genel Seçimlerine az kala, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo CHP'den milletvekili aday adayı odu. Hacer Foggo'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HACER FOGGO KİMDİR?

Hacer Foggo, 4 Aralık 1967'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü bitirdi. On beş yıl, gazete ve dergilerde muhabir olarak çalıştı. Ağırlıklı olarak insan hakları ve kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yürüttü.

2016'da okuluna devam edemeyen çocuklar için Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’ni kurdu.

2020'de Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucularından biri oldu. Askıda Hayatlar – Yoksulluk Günlükleri adlı bir kitabı vardır.

Foggo, halen Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü görevini sürdürüyor

HACER FOGGO'NUN ÖDÜLLERİ

2015'de Ashoka Fellowu seçildi.

2021'de Wow Dünya Kadınlar Festivali’nde lider kadınlardan biri seçildi.

2022'de SES Yılın Kadınları 2021 ödülünü aldı.

2022'de Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi 29. ÇGD Uğur Mumcu Dayanışma Ödülü’nü aldı.