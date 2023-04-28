Folkart Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin firmadan açıklama

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:01

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:37

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ve birçok ünlü ismin yaşadığı Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 8 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Folkart inşaat şirketinden bugün yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşam Folkart Narlıdere’de saat 21:30 sıralarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başlamış, kamu kuruluşlarımızın çalışmaları ile gece yarısı kontrol altına alınmıştır. Yangın 4 bloktan oluşan sitemizin tek bloğunda 40 daireyi etkilemiştir. Öncelikle çok üzgün olduğumuzu vurgulamak isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR"

Yaşadığımız olayda yangına neyin sebep olduğu resmî kurumlar tarafından araştırılmaktadır ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz. Yangının söndürülme sürecinde, site sakinlerimizin ve bizim yanımızda olan, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız.”