Fon soruşturmasında tutuklanan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç başka cezaevine nakledildi

Fon soruşturması kapsamında 9 Ekim'de tutuklanan sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç'in kaldıkları cezaevi değiştirildi.
Sözcü'nün haberine göre, tutuklanmalarının ardından Metris Cezaevi'ne gönderilen Balcı ve Sevinç, 10 Ekim akşamı Maltepe 1 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
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Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 22 Ağustos'ta Bodrum'da düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserine katıldığını ve bir sıra arkasında fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar'ın bulunduğunu gösteren sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Söz konusu paylaşımda, Osman Arıkan Nacar'ın 20 milyar lirayla yurt dışına kaçtığı iddiasına da yer verilmişti.
9 Ekim'de tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen iki gazetecinin, bir gün sonra Maltepe Cezaevi'ne sevk edildiği bildirildi.