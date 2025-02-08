'Forex Çetesi' davasında yeni gelişme: Üst mahkeme örgüt liderlerinin tutuklanmasına karar verdi

İstanbul'da "Forex Yatırımı" vaadiyle çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran çetenin, 4 Şubat'ta tahliye edilen iki örgüt lideri hakkında üst mahkemeden tutuklama kararı. Savcılık itiraz etmişti.

'Forex Çetesi' davasında yeni gelişme: Üst mahkeme örgüt liderlerinin tutuklanmasına karar verdi
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, liderliğini Türker Ak ile Murat Dönmezoğlu'nun yaptığı öne sürülen "Forex Çetesi" davasının, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Şubat'ta görülen duruşmasında mahkeme, yaklaşık 250 sanıklı davanın son tutuklu sanıkları olan örgüt lideri Türker Ak ile Murat Dönmezoğlu ve örgüt üyesi olmakla suçlanan Emre Altunbay'ın "Derhal tahliyelerine" karar vermişti.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Duruşma savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, üst mahkeme olan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Savcı, üst mahkemeye sunduğu dilekçesinde sanıklar hakkında verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, haklarındaki tahliye kararının kaldırılması ve sanıkların tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İtirazı değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Türker Ak ile Murat Dönmezoğlu'nun delil karartma ve kaçma şüphelerinin bulunduğuna kanaat getirerek, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının kaldırılmasına ve her iki sanık hakkında da ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.


Etiketler: #forex

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