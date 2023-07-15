Foto muhabirimiz Necati Savaş'a ödül
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 38 yıldır düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafı 2023 Ödülleri” verildi. Foto Muhabirimiz Necati Savaş, Spor Toto Spor Fotoğrafı kategorisinde üçüncülüğe değer görüldüğü ödülünü düzenlenen törende aldı.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) Ankara’da bir otelde düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2023” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Milliyet gazetesinden Uğur Yıldırım’ın çektiği, başkent Kiev sokaklarında sivillerin yakaladığı Rus casusun fotoğrafı “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandı.
ÜÇÜNCÜ OLDU
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Foto muhabirimiz Necati Savaş, ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’dan aldı. Savaş’ın çektiği, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında yapılan kadınlar halter müsabakalarında Türkmenistanlı sporcu Yulduz Jumabayewa’nın müsabaka sırasında halterin altında kaldığı anı yakalayan kare, “Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncülük” ödülüne değer görülmüştü.
(Necati Savaş)
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