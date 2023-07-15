Foto muhabirimiz Necati Savaş'a ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 38 yıldır düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafı 2023 Ödülleri” verildi. Foto Muhabirimiz Necati Savaş, Spor Toto Spor Fotoğrafı kategorisinde üçüncülüğe değer görüldüğü ödülünü düzenlenen törende aldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00
Foto muhabirimiz Necati Savaş'a ödül
Abone Ol google-news

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) Ankara’da bir otelde düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2023” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Milliyet gazetesinden Uğur Yıldırım’ın çektiği, başkent Kiev sokaklarında sivillerin yakaladığı Rus casusun fotoğrafı “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandı. 

ÜÇÜNCÜ OLDU

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Foto muhabirimiz Necati Savaş, ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’dan aldı. Savaş’ın çektiği, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında yapılan kadınlar halter müsabakalarında Türkmenistanlı sporcu Yulduz Jumabayewa’nın müsabaka sırasında halterin altında kaldığı anı yakalayan kare, “Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncülük” ödülüne değer görülmüştü. 

(Necati Savaş)


Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Necati Savaş

İlgili Haberler

"Bir Zamanlar Gelecek 2121" Roma'dan ödüllerle döndü
Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödülü’ne başvuru süresi uzatıldı

Oğuz Tansel Çocuk Yazını Ödülü’ne başvuru süresi uzatıldı
Fenerbahçe Beko'dan 'Altın Ödül'

Fenerbahçe Beko'dan 'Altın Ödül'

En Çok Okunan Haberler