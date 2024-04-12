Fotoğraf çekerken kayalıklardan düştü: Yaşamını yitirdi!

Kanarya Adaları’nda kayalıklardan manzaranın fotoğrafını çeken Çekyalı bir kişi, şiddetli rüzgar ve yüksek dalgaların çarpmasıyla denize düştü.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:03
Fotoğraf çekerken kayalıklardan düştü: Yaşamını yitirdi!
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Kanarya Adaları’na bağlı Tenerif Adası’nda 10 Nisan’da meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Çekyalı bir kişinin şiddetli rüzgar ve dalgalar sonucunda kayalıklardan denize düştüğü belirtildi.

Ambulans helikopterle olay yerine giden acil durum ekipleri, denizden çıkardıkları adamın kalp krizi geçirdiğini bildirdi.

İlk yardım müdahalesine cevap vermeyen adam hayatını kaybetti.

Yetkililer, Tenerif Adası’nda fırtına sonucu şiddetli rüzgarlara karşı halkı uyardıklarını ve bölgeden 40 kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.


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