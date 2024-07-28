Fotoğraf çekilirken kanyondaki kayalıklardan düştü

Bursa'nın İznik ilçesindeki Sansarak Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye gelen kadın, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu kayalıklardan çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:28
Fotoğraf çekilirken kanyondaki kayalıklardan düştü
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Olay İznik ilçesindeki Sansarak Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte İznik'e gelen Ö.E. (40), fotoğraf çekinerek kanyonda gezinmeye başladı.

2 kilometre kadar derinliğe indikleri kanyonun büyüleyici etkisini ölümsüzleştirmek isteyen Ö.E., o anı çekmek için uzun uğraşlar verdi.

Fotoğraf çekilmek istediği esnada dengesini kaybederek düşen kadın, ayağından yaralandığı için hareket edemedi. Yaralı Ö.E., yürüyemediği için bulunduğu yerden jandarma asayiş timi, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından sedye yardımıyla ambulansa kadar taşındı.

112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.E., daha sonra İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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