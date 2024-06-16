Fotoğraflarla dünyada Kurban Bayramı: Yıkık camide bayram namazı

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar için Kurban Bayramı başladı. Filistinliler de Gazze Şeridi'nde yıkılmış binaların ve derme çatma çadırlar arasında bayram kutluyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:08
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Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar için Kurban Bayramı başladı. Filistinliler de Gazze Şeridi'nde yıkılmış binaların ve derme çatma çadırlar arasında bayram kutluyor.

Güneydeki Han Yunus'ta bayramı namazı yıkılan el-Rahma Camisi'nde kılındı.

Reuters
Han Yunus'ta yıkılan el-Rahma Camisi'nde bayram namazı kılınıyor.

İsrail ordusu, insani yardım için Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarına bugün için "taktiksel duraklama" ilan etti.

Bu duraklama Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının görüşmelerinin ardından geldi.

Getty Images
İstanbul, Sultanahmet Camisi'nde bayram namazı.
Getty Images
İspanya, Madrid'de bayram namazı.
Getty Images
Rusya, St. Petersburg'da Müslümanlar bayram namazı kılıyor.
Getty Images
Kampala, Uganda'da bayram sabahı.

BBC Türkçe
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