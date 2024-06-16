Fotoğraflarla dünyada Kurban Bayramı: Yıkık camide bayram namazı
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar için Kurban Bayramı başladı. Filistinliler de Gazze Şeridi'nde yıkılmış binaların ve derme çatma çadırlar arasında bayram kutluyor.
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar için Kurban Bayramı başladı. Filistinliler de Gazze Şeridi'nde yıkılmış binaların ve derme çatma çadırlar arasında bayram kutluyor.
Güneydeki Han Yunus'ta bayramı namazı yıkılan el-Rahma Camisi'nde kılındı.
İsrail ordusu, insani yardım için Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarına bugün için "taktiksel duraklama" ilan etti.
Bu duraklama Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının görüşmelerinin ardından geldi.
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