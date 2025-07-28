Fransa’da Türk zeytinyağı krizi! Kanserojen madde içerdiği tespit edildi: Raflardan toplatılıyor

Türkiye menşeli KAVAK markasına ait 1 litrelik zeytin prinası yağı, Fransa’da yapılan gıda güvenliği denetimlerinde yüksek oranda kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle acil geri çağırma listesine alındı. Sözcü'nün aktardığına göre, Fransa Gıda Güvenliği Kurumu’nun yaptığı açıklamada, bahsi geçen ürün halk sağlığı açısından tehlikeli sınıfta değerlendiriliyor.

ETİKETİ TÜRKÇE, SATIŞI YAYGIN

Cam şişede satılan ve üzerinde “Hayat Kaynağı” ile “Özel Bir Kalite” ifadeleri yer alan ürünün Fransa genelinde yaygın şekilde satışa sunulduğu belirtildi. Etiketin tamamen Türkçe olması, ürünün özellikle Türk marketlerinde sıklıkla tercih edildiğini gösteriyor.

GÜVENLİK SINIRI 6 KAT AŞILDI

Laboratuvar analizlerinde yağın içinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranı 13,7 mg/kg olarak ölçüldü. Bu oran, Avrupa Birliği’nin gıda ürünleri için belirlediği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. Uzmanlara göre PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan en tehlikeli kimyasallar arasında yer alıyor.

Fransız yetkililer, ürünü satın alanların yağı derhal kullanmayı bırakmaları ve iade etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ürünün piyasadan tamamen toplanması için çalışmalar başlatıldı.