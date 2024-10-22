Fransa’da eşi tarafından öldürülen Keleş’in acılı kız kardeşi konuştu: ‘Bir mezarı olsun’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

Fransa’da yaşayan Seval Tuğba Keleş, 12 Ekim’de boşanma aşamasında olduğu Ahmet Keleş tarafından öldürüldü. Keleş olayın ardından güvenlik güçlerini arayıp kendini ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Cumhuriyet, Seval Tuğba Keleş’in kardeşi Eda Aslan’la konuştu.

Aslan ablasının evliliği boyunca şiddete uğradığını öne sürerek “Ablam 20 senelik evliydi. Ablam ilk oğlu doğduktan altı ay sonra uğradığı şiddetten dolayı Türkiye’ye geri geldi. Baskılara, şiddete dayanamadığı için gelmişti. Bizim yanımızda altı ay kaldı, sonra oğlu için geri döndü. Aradan 3-4 sene geçti, ablam yine şiddete uğradı, sol kolu kırıldı. Ondan sonra ablam çocuğu için yeniden gitti. En son ise üç buçuk sene önce ablam Türkiye’ye geldi. Geldiğinde de ablamın kaburga kemiği, elmacık kemikleri, burnu kırıktı. Darp raporu aldık ve boşanma davası açtık. Üç buçuk senedir boşanma davaları devam ediyordu” dedi.

“Cenazemize hâlâ ulaşamadık” diyen Aslan, “Benim tek çağrım bir an önce cenazemize kavuşmak. Kardeşimin vatanına gelmesini istiyoruz. Annemin artık gözyaşları dinsin, kardeşimin en azından bir mezarı olsun istiyoruz. Sanığın müebbet ceza almasını istiyoruz. Diner mi acımız bilmem ama müebbet almasını isteriz. Ömür boyu hapis yatsın, asla çıkmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.