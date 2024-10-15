Hatay'da kadın cinayeti: Kendisini borçlandırdığı iddiasıyla eşini tüfekle öldürdü
Hatay’da eşinin kendisini borçlandırdığını iddia eden şahıs, eşini tüfekle vurarak öldürdü.
İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi’nde 2 katlı evde ikamet eden 67 yaşındaki Hasan Kıyılı ve resmi nikahlı yabancı uyruklu eşi Manal Kıyılı arasında tartışma yaşandı.
Hasan Kıyılı tartışma sonucu eşini tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayın zanlısının ilk verdiği beyanında, eşinin araba ve ehliyet alarak kendisini borçlandırdığı, ardından yaşanan tartışmada eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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