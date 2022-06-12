Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında bulunduğu karakolda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Merter Keskin ile ilgili, "Merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yaşayan Merter Keskiner, Fransız polisi tarafından gözaltına alındığı sırada polisin sert müdahalesi sonucunda nefessiz kalarak hayatını kaybettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkında yazılı açıklama yaptı.
Keskin'in, 12 Ocak 2021 tarihinde Fransa'nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini bildiren Sözcü Bilgiç, "Konu, Fransız yargı makamlarına aksetmiş olup soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Fransa'daki temsilciliklerimiz tarafından merhumun ailesiyle yakın temas içinde olunarak, gerekli hukuki ve manevi destek sağlanmaya devam edilmektedir. Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
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