Fransa’daki yangında hayatını kaybeden üç kardeş Rize’ye getirildi!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 10:47

Güncelleme: 03.05.2025 - 10:48

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan Pazar günü, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde bulunan Ecrin Kuru (13) ve kız kardeşi Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Strasbourg’tan aktarmalı uçak ile Trabzon Havalimanı’na, ardından da karayolu ile Rize’ye getirilen 3 kardeşin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kardeşlerin cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketleri Ardeşen ilçesi Merkez Camii’inde kılınarak defnedilecek.