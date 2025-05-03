Esenyurt'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Kıraç'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 08:23

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