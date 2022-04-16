Fransa’ya beyin göçü yapan Ergin: 'Ülkeme gönül borcum var'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 00:52

1990’da inşaat mühendisliği doktorası yapmak için Paris’e gelip burada işini kuran Nazım Ergin, Fransa’ya yerleşme serüvenini Cumhuriyet’e anlattı.

Doğup büyüdüğü ülkesini terk ederken çok zorlandığını belirten Ergin, “Türkiye’de çok zor şartlar altında eğitimimi tamamladıktan sonra, hayallerimi gerçekleştiremeyeceğimi anladığım için maalesef yüksek lisans ve doktora yapmak üzere Fransa’ya geldim. Yine de kendi doğup büyüdüğüm ülke özlemini her zaman hissettim. İlk başlarda ekonomik sorunlar yaşadım. Ancak başarıya oldukça kısa bir sürede eriştim. 1990’da Paris’e geldim, 1991’de kendi şirketimi kurdum. O zamandan beri de şirketimin başındayım” diye konuştu..

KAZANÇ TÜRKİYE’YE

Paris Belediyesi ile birlikte çeşitli inşaat işleri yapan Ergin, 2004’te Paris ve Marmaris arasında mekik dokuyarak kazançlarının bir kısmıyla ülkesine yatırım yaptı. Yatırımlarının ülkesine bir gönül borcu olduğunu belirten Ergin, “Gelecek nesillerin bizler gibi beyin göçü yaşamaması ve istihdam yaratmak için bir şeyler yapabiliyorsak mutlu oluyorum. Paris Belediyesi’nde edindiğim tecrübelerimi Marmaris’te değerlendirmek istedim. Belediyeye iş yaparken şunu öğrendim: İnsanlar sizin dilinize, dininize, ırkınıza bakmadan yalnızca referanslarınıza ve başarılı olacağınız dallara göre iş veriyorlar. Maalesef Türkiye’deki belediyecilik anlayışı buralardan oldukça geri” dedi.

Atatürk ve vatan sevgisi, Ergin’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) siyaset yapmaya yönlendirdi. CHP içindeki çalışmalarını sürdüren Ergin, “CHP, Avrupa örgütlenmelerine oldukça geç başladı. Umarım önümüzdeki süreçte Avrupa teşkilatlarımız halka ulaşıp Türkiye’deki sosyal demokrasiye güç katar” ifadelerini kullandı.



