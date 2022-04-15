İstanbul Valiliği işlem yapılan göçmenlerin sayısını açıkladı
İstanbul Valiliği, 2022'de 4 bin 661 Afganistan ve bin 418 de Pakistan vatandaşı hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 15 Nisan tarihleri arasında 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında işlem yapılan insanlar arasında 4 bin 661 Afganistan ve bin 418 de Pakistan vatandaşı bulunuyor.
Açıklamada, bu kişilerden 7 bin 684'ünün İstanbul'dan sınırdışı edildiği, 7 bin 590'ının ise sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:
- Bu kapsamda İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2021 yılında 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 23.072’si İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 39.525’i ise sınırdışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
- 1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4.661’i Afganistan, 1.418’i Pakistan olmak üzere toplam 18.781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 7.684’ü İstanbul’dan sınırdışı edilirken, 7.590’ı sınırdışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Genelev hafriyatında tarihi hamam kalıntı
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- 'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin 'şok' anları
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'da iş yapan şirketlerde iç huzursuzluk hakim
- Villarreal'e elenmenin faturası ağır oldu!
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Ergin Ataman Euroleague için iddialı konuştu!
- Soylu'dan yanıt bekleyen sorular
- Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
- Ergün Poyraz’a saldırı olayında yeni gelişme
- AKP'li başkandan yurttaşa 'hakaret' ettiği iddiası
- Rusya'dan AB'ye karşı yeni hamle
- İşlem yapılan göçmenlerin sayısı açıklandı