Fransız Donanması'na ait fırkateyn Marmaris'e demirledi

Fransız Donanması'na bağlı, 714 borda numaralı Lafayette sınıfı fırkateyn "Guepratte", NATO görevi kapsamında gerçekleştirdiği liman ziyareti çerçevesinde 151 kişilik mürettebatıyla Marmaris'teki Albatros Marina'ya demirledi. Savaş gemisinin üç gün boyunca marinada kalacağı belirtildi.

Ziyaret süresince geminin yakıt, su ve gıda gibi lojistik ihtiyaçları karşılanırken, Fransız askerler ise karaya çıktı. Askerler Marmaris'te alışveriş yapıp kentin turistik noktalarını gezdi.

Askerler mevcut görevlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönmeden önce üçüncü bir Türk limanını daha ziyaret etmeyi planladıklarını, ancak bu limanın henüz belirlenmediğini söyledi.