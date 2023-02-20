Fransız Jeolog Xavier Le Pichon kimdir? Marmara'da kaç şiddetinde deprem bekliyor?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:48

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:48

Fransız Deprem Bilimci Le Pichon, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olarak, "İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi. Burada deprem gerçekleşeceği söylenemezdi. Bu imkansız" dedi. Marmara Bölgesinde yaşanacak deprem hakkında da açıklama yapan Le Pichon kimdir? Marmara'da kaç şiddetinde deprem bekliyor? İşte ayrıntılar...

XAVİER LE PİCHON KİMDİR?

Xavier Le Pichon 18 Haziran 1937 Vietnam'da dünyaya geldi. Fransız jeolog ve jeofizikçi olarak bilinen Xavier Le Pichon, bunun yanı sıra 1968 yılında geliştirdiği levha tektoniği alanının oluşturulmasına yardımcı olan kapsamlı levha tektoniği modeli ile tanınmaktadır.

1968'de W.J. Morgan, D. McKenzie ve R.L. Parker'ın kinematik fikirlerini, Lamont tarafından toplanan büyük veri setleriyle ve özellikle ilgili manyetik profillerle birleştirerek Levha Tektoniğinin büyük okyanus havzalarının evrimini doğru bir şekilde tanımlayabileceğini gösterdi. Collège de France'de profesördür ve 1986'dan 2008'e kadar Jeodinamik Kürsüsü sahibidir.

2009 yılında Collège de France tarafından fahri profesör unvanı verildi. 2018'de İstanbul Teknik Üniversitesi de kendisinde fahri doktora unvanı verdi.

ÖZEL YAŞAMI

Ömrü boyunca dindar bir Katolik olarak yaşadı. Başkalarının zayıflıklarını önemsemeyi, insanlığın evrimleşmesini sağlayan temel bir nitelik olarak gördü. Eşiyle birlikte hayatına devam eden Xavier Le Pichon'un beş çocuğu ve on bir torunu vardır.

XAVİER LE PİCHON ÖDÜLLERİ

Balzan Ödülü

Alfred Wegener Madalyası

Japan Ödülü

Wollaston Madalyası

Maurice Ewing Madalyası

XAVİER LE PİCHON AKADEMİK GEÇMİŞİ

Caen-Normandy Üniversitesi

Columbia Üniversitesi

Strasbourg Üniversitesi

Sainte-Geneviève Lisesi

XAVİER LE PİCHON MARMARA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLİYOR?

Le Pichon, katıldığı bir programda İstanbul'da olabilecek muhtemel depremlere ilişkin de tahminlerini paylaştı.

İstanbul'un da önemli bir fay hattına yakın olduğuna değinen Le Pichon, "İstanbul'un farklı bölgeleri depremden farklı etkilenecek. Bu konuda çok sayıda Türk araştırmacı, aynı zamanda Çinlilerin de çalışmaları var. Önemli olan yapı üretme yönetmeliklerinin bu tahminlere uygun olması ve kurallara, yönetmeliklere uyulması. İnsanların saygı göstermediği, uymadığı düzenlemeler hiçbir işe yaramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Le Pichon, şöyle devam etti:

"Marmara’da 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımın böyle düşünmediğimi biliyorum. Onlar 2 ya da 3 deprem olacağını düşünüyor. Tarih kimi haklı çıkaracak göreceğiz. Bölgedeki levhaların nasıl geliştiğine bakıyorum. Marmara’da fayın bütün hareketi, belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum."

İstanbul'da tsunami beklentisinin açık denizlerdeki gibi olmayacağını kaydeden Le Pichon, "Marmara için çok büyük olmayacak, hasar yaratabilecek tsunamiler olacak" dedi.







