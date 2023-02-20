Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Deprem bölgesindeki EYT’lilere ek süre

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 11:48

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, yaklaşık 13.4 milyon kişinin yaşadığı 11 il ve Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Depremlerden olumsuz etkilenen depremzedeler için ise Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir karar aldı.

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in aktardığına göre, deprem bölgesinde yaşayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurlarına borçlanma ve ihya başvuruları için ek süre verildi.

'ÖDENECEK TUTARDA ARTIŞ OLMAYACAK'

Buna göre, son ödeme tarihi 6 Şubat ile 31 Ağustos arasında olan borçlanma ve ihya borçları için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.

Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda artış olmayacak.

1 Ocak'tan önce başvuru yapanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanma ve ihyayı ödeyecek. 1 günlük doğum askerlik borçlanması için günlük en az 69.02 ihya 74.41 lira verilecek.