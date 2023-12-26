Fren yerine gaza basınca markete daldı... 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:19

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Şengül E. yönetimindeki 06 EV 1961 plakalı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanarak marketin içerisine girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada, sürücü ile marketteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Market ile otomobilde hasar oluştu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı