Fren yerine gaza basınca markete daldı... 2 kişi yaralandı!
Ankara'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin markete girmesi sonucu 2 kişinin, yaralandığı aktarıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Şengül E. yönetimindeki 06 EV 1961 plakalı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanarak marketin içerisine girdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kazada, sürücü ile marketteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Market ile otomobilde hasar oluştu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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