Fren yerine gaza basınca pastaneye daldı, müşterileri teğet geçti

Çekmeköy’de fren yerine gaza basınca pastaneye giren cipin karıştığı kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Pastanenin bahçesinde oturanların aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 10:31
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İstanbul Çekmeköy’de 16 Haziran’da meydana gelen olayda iddiaya göre, Evrin Ergen cipi ile yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı. Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntülerde pastanenin ön kısmında masada oturan 2 kişi görülürken, bu sırada pastaneye doğru giren cip yanlarından geçiyor. Cipin altında kalmaktan kurtulan iki kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor.

“EN BÜYÜK ŞANSIMIZ BOŞ OLMASIYDI”

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.


İstanbul pastane müşteri Araba

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