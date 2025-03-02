'Fren yerine gaza bastı' iddiası: Otomobil markete girdi

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Sürücünün kendisine korna çalınması sebebiyle panik yaparak fren yerine gaza bastığı iddia edildi.

'Fren yerine gaza bastı' iddiası: Otomobil markete girdi
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DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 19:50

Kaza, saat 17.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerine ilerleyen 34 TM 7846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine markete girdi.

Yaşanan kaza marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YARALI YOK

Kazanın, yoğun trafikte korna çalınması üzerine panikleyen sürücünün fren yerine gaza basması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Kazada yaralanan kimse olmadı. 


Etiketler: #güvenlik kamerası #kaza #Kamera

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